Прокуратура обжаловала условный срок новосибирскому застройщику и экс-депутату Коновалову

«Заельцовский районный суд зарегистрировал апелляционный протест прокуратуры на приговор суда в отношении Евгений Коновалова. С 15 марта 2013 года по 17 июня 2021-го он, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ЖСК “НК-22,23” и ООО “НК СтройМастер”, использовал служебное положение. Выводил деньги из касс “НК-22,23” и “НК СтройМастер”, с расчетных счетов ЖСК в пользу нескольких юрлиц, с которыми заключал договоры займа и генподряда. Похищенные деньги принадлежали участникам долевого строительства. Сумма ущерба по одному из эпизодов преступлений составила 4 887 307 рублей, общая сумма ущерба в обвинительном заключении не указана», — сообщили в объединенной пресс-службе судов НСО.