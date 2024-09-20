В Челябинске задержали двоих мужчин за взлом «Госуслуг» и незаконные кредиты

Киберполиция задержала двоих челябинцев 24 и 26 лет, которые взламывали учетные записи граждан на «Госуслугах» и оформляли на них кредиты и микрозаймы. Полученные деньги они переводили на свои счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«В ходе обысков изъяты сим-карты различных операторов сотовой связи, банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и имущество, приобретенное на похищенные денежные средства. Данный “арсенал” использовался в преступных целях», — прокомментировали полицейские.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, предусмотренное статьей 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Расследование продолжается. Киберполиция устанавливает количество пострадавших. Предположительно, жертвами злоумышленников могли стать не только жители Челябинской области, но и других регионов России.