В Челябинске задержали двоих мужчин за взлом «Госуслуг» и незаконные кредиты

Киберполиция задержала двоих челябинцев 24 и 26 лет, которые взламывали учетные записи граждан на «Госуслугах» и оформляли на них кредиты и микрозаймы. Полученные деньги они переводили на свои счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.