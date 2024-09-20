Из профессуры — в зеки? Прокуратура потребовала реальных сроков для сотрудников ОмГТУ

В Центральном районном суде города Омска на финальную стадию вышло громкое уголовное дело в отношении бывшего ректора Омского государственного технического университета Дмитрия Маевского и двух его коллег: проректора по внешним связям и молодежной политике Александры Козулиной и профессора Владислава Рачека.
Троицу обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, они получили от университета деньги за фактически невыполненную исследовательскую работу.
Ее прототип просто скачали из интернета. А затем, адаптировав под региональные реалии работу сотрудников ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения», просто выдали ее за свою. В качестве оплаты за якобы проведенное исследование и командировки подсудимые получили 1,8 млн рублей.
Описанные события относятся к 2017 году, когда Дмитрий Маевский ректором ОмГТУ еще не был. Он являлся первым проректором и руководителем псевдонаучной, по мнению гособвинения, группы. Должность ректора на тот момент занимал Анатолий Косых.
По версии следствия, об афере он знал.
«Ректор без обсуждения и одобрения научно-технического совета на основании поддельной выписки издал приказ об открытии научно-исследовательской работы, — считает гособвинение. — С мая по декабрь 2018 года руководитель научной группы направлял ректору служебные записки о производстве выплат за якобы выполняемые научные исследования. Несмотря на то, что сотрудники контролирующего отдела университета доводили до ректора, что исследование не проводится, промежуточные и итоговые отчеты не предъявляются, последним было санкционировано производство выплат».
Анатолий Косых проходил четвертым обвиняемым по делу о мошенничестве, однако в августе этого года скоропостижно скончался. На тот момент он руководил одной из кафедр, в ОмГТУ Анатолий Косых проработал 45 лет. Уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью.
Вчера в Центральном районном суде начались прения сторон. Для троих подсудимых обвинение запросило беспрецедентно жесткое, с учетом их кристального прошлого и личностных характеристик, наказание — реальное решение свободы на немалый срок. Пять лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей для Дмитрия Маевского и по 4 года со штрафом 400 тысяч рублей для остальных.
Сами подсудимые своей вины категорически не признают. Сторона защиты изложит свою позицию на заседании 25 сентября.