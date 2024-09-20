Из профессуры — в зеки? Прокуратура потребовала реальных сроков для сотрудников ОмГТУ

«Ректор без обсуждения и одобрения научно-технического совета на основании поддельной выписки издал приказ об открытии научно-исследовательской работы, — считает гособвинение. — С мая по декабрь 2018 года руководитель научной группы направлял ректору служебные записки о производстве выплат за якобы выполняемые научные исследования. Несмотря на то, что сотрудники контролирующего отдела университета доводили до ректора, что исследование не проводится, промежуточные и итоговые отчеты не предъявляются, последним было санкционировано производство выплат».