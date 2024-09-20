Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми будут осуждены участники банды мошенников

13 участников организованной группы обвиняются в мошенничестве в сфере страхования.

В 2018—2019 годах руководитель и водители таксопарка, индивидуальный предприниматель, а также начальник отдела урегулирования убытков одного из акционерных обществ, объединились в устойчивую преступную группу.

Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, банда занималась незаконным получением страховых возмещений при ДТП по вине водителей такси. С 2018 по 2022 годы преступники инсценировали в Перми и регионе обстоятельства якобы произошедших страховых случаев.

Это позволяло мошенникам получать выплаты. В результате действий обвиняемых извлечен преступный доход на общую сумму более 2,4 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело по факту мошенничества с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

СК