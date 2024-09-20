В Перми будут осуждены участники банды мошенников

В 2018—2019 годах руководитель и водители таксопарка, индивидуальный предприниматель, а также начальник отдела урегулирования убытков одного из акционерных обществ, объединились в устойчивую преступную группу.
Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, банда занималась незаконным получением страховых возмещений при ДТП по вине водителей такси. С 2018 по 2022 годы преступники инсценировали в Перми и регионе обстоятельства якобы произошедших страховых случаев.
Это позволяло мошенникам получать выплаты. В результате действий обвиняемых извлечен преступный доход на общую сумму более 2,4 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело по факту мошенничества с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.