В Перми будут осуждены участники банды мошенников

Это позволяло мошенникам получать выплаты. В результате действий обвиняемых извлечен преступный доход на общую сумму более 2,4 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело по факту мошенничества с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.