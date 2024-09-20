Кадыров заявил об отправке на СВО еще двух автомобилей Cybertruck

Ранее о том, что Tesla может дистанционно отключать свои автомобили, не сообщалось. Однако в 2020 году СМИ писали, что компания дистанционно выключила функцию автопилота на Tesla Model S. По данным издания Jalopnik, владелец купил машину у стороннего дилера, который приобрел автомобиль напрямую у компании-производителя на аукционе. Он состоялся 15 ноября 2018 года. Уже через три дня, как пишет издание, Tesla удаленно провела «аудит» автомобиля. После этого программное обеспечение было обновлено, а из доступных функций пропал автопилот. В компании владельцу машины заявили, что автопилот был установлен на автомобиль нелегально, так как за него не заплатили.