В Новосибирске арестовали женщину, пытавшуюся передать наркотики через поцелуй

В Новосибирске арестовали женщину, которая пыталась передать наркотики подсудимому через поцелуй. Довести дело до конца ей не дал судебный пристав, заметивший во рту у женщины сверток. Она уронила его на пол и пыталась договориться со старшим смены, чтобы на случившееся закрыли глаза.
Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка незаконного сбыта наркотиков в крупном размере». Ранее женщина была судима за кражу. 19 ноября ей избрали меру пресечения.
— Во время заседания женщина возражала, чтобы ее заключили под стражу, — говорится на сайте Кировского районного суда.
Однако у судьи было другое мнение. Женщину отправили в СИЗО до 17 ноября.