В Новосибирске арестовали женщину, пытавшуюся передать наркотики через поцелуй

В Новосибирске арестовали женщину, которая пыталась передать наркотики подсудимому через поцелуй. Довести дело до конца ей не дал судебный пристав, заметивший во рту у женщины сверток. Она уронила его на пол и пыталась договориться со старшим смены, чтобы на случившееся закрыли глаза.