Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске арестовали женщину, пытавшуюся передать наркотики через поцелуй

Ее отправили в СИЗО до середины ноября.

Источник: УФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске арестовали женщину, которая пыталась передать наркотики подсудимому через поцелуй. Довести дело до конца ей не дал судебный пристав, заметивший во рту у женщины сверток. Она уронила его на пол и пыталась договориться со старшим смены, чтобы на случившееся закрыли глаза.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка незаконного сбыта наркотиков в крупном размере». Ранее женщина была судима за кражу. 19 ноября ей избрали меру пресечения.

— Во время заседания женщина возражала, чтобы ее заключили под стражу, — говорится на сайте Кировского районного суда.

Однако у судьи было другое мнение. Женщину отправили в СИЗО до 17 ноября.