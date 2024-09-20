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Из Греции экстрадировали жителя Башкирии, который скрывался 17 лет

Жителя Башкирии, заочно осужденного за попытку сбыть наркотики, нашли в Греции по каналам Интерпола в прошлом году, а теперь экстрадировали в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В аэропорту города Афины представители правоохранительных органов Греческой Республики передали Айрата Салахова сотрудникам Интерпола МВД России и ФСИН России, — отметила Ирина Волк.

Уточняется, что в 2006 году Салахов с сообщниками купили партию героина, чтобы в дальнейшем перепродать. Однако довести до конца свой план не успели. Дело завели по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Янаульский районный суд заочно приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако мужчина скрылся от правосудия за границей. Его объявили в международный розыск.