Из Греции экстрадировали жителя Башкирии, который скрывался 17 лет

Уточняется, что в 2006 году Салахов с сообщниками купили партию героина, чтобы в дальнейшем перепродать. Однако довести до конца свой план не успели. Дело завели по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».