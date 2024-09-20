Водитель на скорости сбил 11-летнюю школьницу в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону 11-летняя девочка попала в больницу после того, как ее сбил автомобиль Lada Priora. Несчастный случай произошел рано утром 20 сентября, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Все случилось около 8:45 на 4-й Кольцевой. Предварительно, в момент происшествия школьница находилась на «зебре». За рулем машины был 26-летний мужчина.
— Девочка была доставлена в больницу. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донским водителям напоминают: вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков нужно всегда снижать скорость и быть очень внимательными.
Напомним, вчера в Ростове водитель «КамАЗа» насмерть сбил 13-летнего мальчика.