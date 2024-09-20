В Самаре начинают суд по делу о «Пушкинских картах»

«По версии следствия, в июле 2023 года житель Самары создал организованную группу, в которую вовлек двух своих знакомых и иных лиц. Соучастники организовали постановку спектакля “Мнимый больной” по пьесе Мольера с участием выпускников и студентов Самарского государственного института культуры. Получив одобрение Министерства культуры Российской Федерации на участие в программе “Пушкинская карта”, организатор группы заключил с билетным оператором договор о реализации билетов стоимостью от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Фактически билеты приобретали привлеченные сообщниками через соцсети и через личные знакомства молодые люди, желавшие обналичить средства своих “Пушкинских карт”. За фиктивную покупку билета они получали вознаграждение от 300 до 1 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре Самарской области.