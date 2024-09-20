Украинские военные обстреляли автовокзал в Горловке из РСЗО

«Слава Богу, все остались живы, сторож жив, всё нормально. Пострадал зал ожидания, пострадали кассы, пришлось перевести кассы в другое место. Снаряд попал в трамвайную колею. Была разрушена рельса, шпалы. Глубина воронки где-то порядка двух метров. То есть что-то очень серьезное прилетело», — поделился Черноус.