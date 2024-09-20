В Подольске к тушению склада привлекли авиацию

В тот же день на юге Москвы загорелась крыша поликлиники на Варшавском шоссе. В МЧС сообщили, что здание находится на реконструкции. Огонь охватил 400 кв. м, его тушат 70 специалистов и 20 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.