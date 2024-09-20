Под стражу заключили главу Артемовского Константина Трофимова

«МК-Урал» в январе 2023 года писал, что Талицкий районный суд признал виновным бывшего заместителя главы Тугулымского городского округа Сергея Уткина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере).