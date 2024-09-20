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Под стражу заключили главу Артемовского Константина Трофимова

20 сентября Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу на два месяца главу Артемовского городского округа Константина Трофимова.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд избрал для Константина Трофимова заключение под стражей до 18 ноября 2024 года.

Глава Артемовского обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом, а равно главой местного самоуправления), ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Постановление суда может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение трех суток.

«МК-Урал» в январе 2023 года писал, что Талицкий районный суд признал виновным бывшего заместителя главы Тугулымского городского округа Сергея Уткина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере).

Замглавы предложил генеральному директору строительной компании, выигравшей конкурс, передать ему взятку в размере 2 процентов от муниципального контракта (свыше 2 млн рублей). Чиновник обещал оказать содействие в принятии строительных работ и подписать все акты.