В Екатеринбурге эвакуировали Свердловский областной суд

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, по легенде у посетителя в сумке вспыхнул ноутбук и огонь перекинулся на мебель, находившуюся в холле. В результате произошло сильное задымление. Собственными силами справиться с возгоранием не получилось, поэтому было принято решение о немедленной эвакуации всех, кто в этот момент находился в здании суда.