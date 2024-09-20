В Уфе трое местных жителей вымогали деньги у несовершеннолетних.

В Уфе предъявлено обвинение троим уфимцам 21−22 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в вымогательстве, а также вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщает пресс-служба следкома Башкирии, в июле-августе 2024 года фигуранты сговорились совместно вымогать деньги у троих подростков 16−17 лет. В качестве повода использовали ночной звонок потерпевших одному из обвиняемых, который подрабатывал в такси, с просьбой отвезти их в Кармаскалинский район.
Реализуя задуманное, обвиняемые, встретившись с потерпевшими на улице Парковая города Уфы, демонстрируя биту, требовали передать деньги в размере 100 тыс. рублей. В противном случае угрожали вывезти подростков в лес и подвергнуть избиению. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшие передали вымогателям 30 тыс. рублей, вырученные за сдачу в ломбард мобильного телефона. В последующем 22-летний обвиняемый, действуя единолично, продолжил вымогать деньги у подростков и получил еще 13500 рублей.
Преступные действия фигурантов были выявлены оперативниками ОБОП УУР МВД республики.
В настоящее время с обвиняемыми проведены следственные действия, по местам их жительства проведены обыски. Ущерб, причиненный совершением преступления, возмещен полностью. Выполняются дальнейшие следственные и процессуальные действия, направленные на завершение расследования.