В Уфе трое местных жителей вымогали деньги у несовершеннолетних.

Реализуя задуманное, обвиняемые, встретившись с потерпевшими на улице Парковая города Уфы, демонстрируя биту, требовали передать деньги в размере 100 тыс. рублей. В противном случае угрожали вывезти подростков в лес и подвергнуть избиению. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшие передали вымогателям 30 тыс. рублей, вырученные за сдачу в ломбард мобильного телефона. В последующем 22-летний обвиняемый, действуя единолично, продолжил вымогать деньги у подростков и получил еще 13500 рублей.