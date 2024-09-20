Жителя Серова будут судить за убийство собственного сына

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла 16 мая. Ночью мужчина находился у себя дома и выпивал вместе со знакомой. В это же время в квартиру пришел его сын, который также проживал здесь, с товарищем. Последние также стали распивать спиртное на кухне и постоянно без разрешения входили в комнату отца. Из-за этого и возник конфликт, закончившийся убийством.