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В Башкирии адвокат стал посредником в передаче взятки в размере 1,6 млн рублей

Следком Башкирии предъявил обвинение 36-летнему адвокату за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В июле 2024 года женщина, в отношении которой проводилась процессуальная проверка в ОМВД России по городу Нефтекамску по факту подделки подписей, обратилась за помощью к адвокату. На просьбу женщины адвокат сообщил, что сможет поспособствовать прекращению проведения в отношении нее проверочных мероприятий за взятку в размере 1,6 млн рублей, которую он может передать своему знакомому из числа сотрудников городского отдела полиции.

Женщина обратилась в органы ФСБ. Обвиняемого задержали во время оперативно-розыскных мероприятий при передаче денег. Сейчас с ним проведены первоначальные следственные действия. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.