В Башкирии адвокат стал посредником в передаче взятки в размере 1,6 млн рублей

В июле 2024 года женщина, в отношении которой проводилась процессуальная проверка в ОМВД России по городу Нефтекамску по факту подделки подписей, обратилась за помощью к адвокату. На просьбу женщины адвокат сообщил, что сможет поспособствовать прекращению проведения в отношении нее проверочных мероприятий за взятку в размере 1,6 млн рублей, которую он может передать своему знакомому из числа сотрудников городского отдела полиции.