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ЦАХАЛ: Ливан выпустил по северу Израиля 140 ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что северная часть страны была обстреляна 140 ракетами, запущенными с территории Ливана. О пострадавших не сообщается. В нескольких районах страны в результате атак возникли пожары. The Times of Israel со ссылкой на израильских военных сообщает о 150 запусках.

Источник: РИА "Новости"

Около 15:00 мск ЦАХАЛ сообщил, что атакованы Голанские высоты, Цфат и Верхняя Галилея. Изначально было выпущено 120 ракет, затем по районам Мейрон и Нетуа были запущены еще 20 ракет. В сообщении израильских военных говорится, что ЦАХАЛ удалось перехватить некоторые воздушные цели. Точное число не сообщается.

ЦАХАЛ в ответ нанес удары по объектам ливанской группировки «Хезболла» в населенных пунктах Айтарун, Кфаркела, Мейс-эль-Джабаль, Тайибе, Одайссе и Ярун. Отмечается, что удары были нанесены по всем южным районам Ливана.

17 сентября в Ливане взорвались сотни пейджеров, которыми пользовались члены «Хезболлы». 18 сентября в стране стали взрываться другие электронные устройства — ноутбуки, рации и портативные средства связи. Жертвами стали более 30 человек, пострадали тысячи. Вчера, 19 сентября, ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболлы» в Ливане.