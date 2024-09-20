ЦАХАЛ: Ливан выпустил по северу Израиля 140 ракет

Около 15:00 мск ЦАХАЛ сообщил, что атакованы Голанские высоты, Цфат и Верхняя Галилея. Изначально было выпущено 120 ракет, затем по районам Мейрон и Нетуа были запущены еще 20 ракет. В сообщении израильских военных говорится, что ЦАХАЛ удалось перехватить некоторые воздушные цели. Точное число не сообщается.