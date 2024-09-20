Суд оставил под стражей главу Апшеронска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Глава Апшеронска подал апелляцию на меру пресечения — заключение под стражу. Жалобу рассмотрели в Краснодарском краевом суде.
«Апелляционной инстанцией постановление Апшеронского районного суда по заключению прокуратуры края оставлено без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Напомним, главу Апшеронска задержали 18 сентября. На Андрея Короленко завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на 1 месяц и 25 суток.