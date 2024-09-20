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В Воронеже столкнулись семь легковушек и автобус

Массовая авария с участием восьми транспортных средств произошла в центре Воронежа.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В пятницу, 20 сентября в Воронеже на улице Кирова в районе дома № 9 произошла массовая авария. Как рассказали в полиции, около 13.30 столкнулись восемь легковых автомобилей — «Грейт Вол», «Ниссан», «Рено», «Киа», «Сузуки», «Форд», «Ваз» — и пассажирский автобус «ЛиАЗ».

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Повреждения получили только транспортные средства. На улице образовался затор, над устранением которого работают госавтоинспекторы.

По факту ДТП в полиции организовали проверку, которая должна установить причины и обстоятельства аварии.