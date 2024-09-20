В Петербурге банда за миллионы продавала расписание грузовых поездов

Эти данные они продавали за миллионы рублей в том числе зарубежным заказчикам.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники начали свой криминальный бизнес в 2020 году. Организовал всё бывший сотрудник информационно-вычислительного центра железнодорожной компании. Он подговорил своих бывших коллег наладить доступ к терминалу, где хранится вся информация о передвижении составов.
Они организовали фирму под видом коммерческой организации, которая отправляла данные юридическим и физическим лицам. За услуги брали от 500 тысяч до одного миллиона рублей. За всё время работы фирме удалось получить около 100 миллионов рублей.
У команды было около десятка постоянных заказчиков. Среди них и иностранцы, что уже угрожало национальной безопасности. Всех причастных вычислили и допросили.
«Сотрудниками МВД России и ФСБ России в следственные органы доставлены 12 местных жителей. Они могут быть причастны к организации неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации о передвижении железнодорожных составов по территории Российской Федерации».
Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Восьми фигурантам избрали меру в виде обязательства о явке, а ещё четверо задержаны.