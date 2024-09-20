Грозившего отрезать язык учительнице челябинца посадили на 14 суток

Суд Металлургического района Челябинца рассмотрел административный материал в отношении 37-летнего мужчины, грозившего отрезать язык преподавателю сына в школе № 71. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ГУ МВД России По Челябинской области.
Нарушителю назначили административный арест сроком 14 суток. Отбывать наказание он будет в спецприемнике. Сейчас его действия проверяют следственные органы. На него завели два уголовных дела — об угрозе убийством и хулиганстве.
Напомним, инцидент произошел 19 сентября. Хулиган ворвался на урок математики и начал оскорблять педагога, угрожая расправой. После этого женщину госпитализировали с инсультом (ранее сообщалось об инфаркте).