Двух пособников в мошенничестве задержали в Ангарске

— Мой старый знакомый предложил мне легкий заработок. Я засомневалась, так как предлагали большие деньги. Но все-таки решила сходить один раз, чтобы разведать обстановку. У меня были сомнения, что это незаконно, но меня уверили, что я ошибаюсь. Всего за день было три заказа. Мы забирали у пожилых женщин крупную сумму. Шли к банкомату, закидывали деньги и переводили на указанный счет, — рассказывает одна из пособниц.