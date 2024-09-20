Двух пособников в мошенничестве задержали в Ангарске

В Ангарске Иркутской области задержали двух курьеров, которые работали на телефонных мошенников. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
В полицию обратилась внучка одной из пострадавших женщин. Рассказала, что с пенсионеркой связалась аферистка, которая назвалась ее дочерью. Плачущим голосом неизвестная рассказала о том, что попала в ДТП. По ее вине якобы пострадали люди, поэтому она стала фигурантом уголовного дела. Затем к разговору подключился «юрист» и предложил свою помощь в трудной ситуации. 85-летняя женщина должна была передать 200 тысяч рублей девушке-курьеру, которая придет прямо к ним домой. Пособница и правда приехала, забрала всю сумму.
— Мой старый знакомый предложил мне легкий заработок. Я засомневалась, так как предлагали большие деньги. Но все-таки решила сходить один раз, чтобы разведать обстановку. У меня были сомнения, что это незаконно, но меня уверили, что я ошибаюсь. Всего за день было три заказа. Мы забирали у пожилых женщин крупную сумму. Шли к банкомату, закидывали деньги и переводили на указанный счет, — рассказывает одна из пособниц.
Полицейские с помощью камер видеонаблюдения выяснили, что девушка ходила «на дело» в компании молодого человека. Он ждал ее внизу около подъезда.
— После того, как мы отправили деньги мошенникам, я вернулся домой, рассказал все маме, собрались идти в полицию, но было слишком поздно, — рассказывает молодой человек.
Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя. Они обманули двух пенсионерок и забрали около 400 тысяч. Сознались правоохранителям, что за преступление им заплатили 20 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье начали проверку по факту гибели 39-летнего водителя комбайна, который провалился вместе с техникой в 10-метровую карстовую воронку.