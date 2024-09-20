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В станице Тацинской Ростовской области локализовали ландшафтный пожар

В Ростовской области остановили распространение ландшафтного пожара.

Источник: Комсомольская правда

В станице Тацинской Ростовской области остановили распространение ландшафтного пожара. Об этом вечером 20 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Горение локализовали в 16:50, — проинформировали в ведомстве.

Известно, что пожар на северо-восточной окраине населенного пункта вспыхнул еще днем. Спасателей вызвали около 13:25. Пламя полыхало отдельными очагами на общей площади в 400 кв. метров.

На месте происшествия от МЧС задействовали восемь человек и три единицы техники. Полной ликвидации пожара не объявляли.

Добавим, в соцсетях очевидцы рассказали, что огонь разгорелся вблизи железнодорожных путей.