В станице Тацинской Ростовской области локализовали ландшафтный пожар

В станице Тацинской Ростовской области остановили распространение ландшафтного пожара. Об этом вечером 20 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Горение локализовали в 16:50, — проинформировали в ведомстве.
Известно, что пожар на северо-восточной окраине населенного пункта вспыхнул еще днем. Спасателей вызвали около 13:25. Пламя полыхало отдельными очагами на общей площади в 400 кв. метров.
На месте происшествия от МЧС задействовали восемь человек и три единицы техники. Полной ликвидации пожара не объявляли.
Добавим, в соцсетях очевидцы рассказали, что огонь разгорелся вблизи железнодорожных путей.