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Над Белгородской областью нейтрализовали украинский БПЛА

Как сообщили в Минобороны России, беспилотник был самолетного типа.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

«20 сентября т. г. около 17:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали там.