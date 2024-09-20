Над Белгородской областью нейтрализовали украинский БПЛА

«20 сентября т. г. около 17:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали там.