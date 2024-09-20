ЦАХАЛ сообщил о гибели командира «Хезболлы» в результате атаки на Бейрут

В официальном заявлении говорится, что вместе с командиром ликвидированы высокопоставленные командиры отряда «Радван», считающегося элитным в «Хезболле». Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман также заявил, что у Израиля больше нет красных линий в противостоянии с «Хезболлой» и назвал легитимной целью для ЦАХАЛа любого члена группировки.
По данным ЦАХАЛ, Ибрагим Акиль отвечал за атаку ракетами на пост Авивим на севере Израиля в 2019 году, атаку на перекрестке Мегиддо в 2023 году и попытку проникновения боевиков «Хезболлы» в Израиль «для убийства мирных жителей и солдат ЦАХАЛ во время войны “Железных мечей”». Его также называют руководителем атаки на посольство США в Бейруте в 1983 году, за что он разыскивался на территории Соединенных Штатов.
По последним данным Минздрава Ливана, в результате удара Израиля по Бейруту погибли 12 человек, в том числе три женщины и два ребенка. Пострадало 60 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии.