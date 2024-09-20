ЦАХАЛ сообщил о гибели командира «Хезболлы» в результате атаки на Бейрут

По данным ЦАХАЛ, Ибрагим Акиль отвечал за атаку ракетами на пост Авивим на севере Израиля в 2019 году, атаку на перекрестке Мегиддо в 2023 году и попытку проникновения боевиков «Хезболлы» в Израиль «для убийства мирных жителей и солдат ЦАХАЛ во время войны “Железных мечей”». Его также называют руководителем атаки на посольство США в Бейруте в 1983 году, за что он разыскивался на территории Соединенных Штатов.