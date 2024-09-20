Владислава Бакальчука освободили вместо ареста

«Несколько месяцев я пытался с ней связаться и спокойно поговорить, но меня игнорировали. Задам вопрос Татьяне тут: ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации? Или братья Мирзояны … тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооруженных людей и что они делали в нашем офисе?» — написал Владислав Бакальчук.