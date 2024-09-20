Владислава Бакальчука освободили вместо ареста

«Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной в офисе моей собственной компании из-за их провокации превратилась в трагедию. … Я дома. Я в шоке», — говорится в сообщении.
Адвокаты господина Бакальчука подтвердили «Ъ» его освобождение. Обвинения ему были предъявлены следователями ГСУ СКР по Москве по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). В совокупности ему грозило пожизненное лишение свободы.
Затем дело передали следователям Центрального аппарата СКР, которые и обращались в Басманный суд с ходатайствами об арестах фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор». Однако самого господина Бакальчука в суд так и не доставили.
По словам представителей предпринимателя, следователи Центрального аппарата СКР не нашли состава преступления в его действиях. За объяснениями о том, почему это произошло, они рекомендовали обратиться в СКР. «Ъ» не удалось оперативно получить там комментарии. При этом другие источники «Ъ» в правоохранительных органах полагают, что «вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт, оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются».
Владислав Бакальчук в своем Telegram вновь заявил, что он и его команда приехали в офис Wildberries «с мирными намерениями». По словам бизнесмена, целью его визита было урегулирование вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам «ВБ Девелопмент» (100% принадлежит Владиславу Бакальчуку) после объединения Wildberries с Russ.
«Я действовал исключительно в рамках законодательства, которое позволяет мне как соучредителю находиться в офисе моей компании. Чтобы избежать возможных провокаций, мы заранее уведомили органы правопорядка. Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди», — добавил он. По последним данным в результате стрельбы погибли двое охранников офиса, семь человек пострадали.
Господин Бакальчук также обратился к своей жене, соосновательнице Wildberries Татьяне Бакальчук. Он отметил, что посмотрел опубликованное госпожой Бакальчук видеообращение после стрельбы в офисе. В нем она обвинила супруга в произошедшем.
«Несколько месяцев я пытался с ней связаться и спокойно поговорить, но меня игнорировали. Задам вопрос Татьяне тут: ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации? Или братья Мирзояны … тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооруженных людей и что они делали в нашем офисе?» — написал Владислав Бакальчук.
В конце своего поста господин Бакальчук выразил уверенность, что власти разберутся в случившемся, и «все виновные понесут наказание». «Рад вернуться домой и продолжить бороться за справедливость», — добавил бизнесмен.
Сейчас между Бакальчуками идет бракоразводный процесс. О нем было объявлено вскоре после того, как Wildberries заявил о объединении с оператором наружной рекламы Russ (ООО «Русс Аутдор»). Совместное предприятие двух компаний — ООО «РВБ» — было зарегистрировано в июле. 65% в нем получило ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор»), бенефициарами которого выступают братья Леван и Роберт Мирзояны.
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