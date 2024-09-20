Экс-адвоката Березовского обвинили в нападении на Волкова*

Шестого сентября телеканал RT опубликовал расследование, в котором говорится о том, что нападение на Волкова было инициировано бывшим вице-президентом компании «ЮКОС» Леонидом Невзлиным (признан в РФ иноагентом и заочно приговорен к пожизненному заключению). Телеканал ссылается на переписку Невзлина с предполагаемым организатором нападения, ее он получил от источника в оппозиции, который в свою очередь утверждает, что получил ее от «от гражданина России Блинова, проживающего в Польше». Согласно материалу RT, Блинов признался, что ему не заплатили за организацию атаки на Волкова, вместо денежных средств он стал получать угрозы от людей Невзлина. Затем, согласно расследованию телеканала, опасаясь за свою жизнь Блинов передал архив российской диаспоре в Литве, дав понять, что готов всё обнародовать. При этом публичный конфликт между Невзлиным и Волковым длится с 2022 года.