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Что произошло в Иркутске в ночь на 21 сентября 2024: последние новости

В Иркутской области начали проверку по факту гибели 39-летнего водителя комбайна.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области начали проверку по факту гибели 39-летнего водителя комбайна.

19 сентября под загруженной техникой образовалась 10-метровая карстовая воронка. В нее провалился водитель комбайна, после чего погиб. У мужчины осталась жена и трое детей. Правоохранители занялись проверкой произошедшего.

Ремонт тротуара начали на бульваре Гагарина в Иркутске.

На бульваре Гагарина сняли часть асфальта. В мэрии города пояснили, что подрядчик начал ремонт пешеходной зоны. К концу октября планируют заменить 273 метра покрытия.

Двух пособников в мошенничестве задержали в Ангарске.

85-летняя пенсионерка отдала неизвестной девушке 200 тысяч рублей. Эти деньги должны были помочь ее дочери, которая стала виновницей смертельного ДТП. Оказалось, что все это была мошенническая схема.