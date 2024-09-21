Что произошло в Иркутске в ночь на 21 сентября 2024: последние новости

В Иркутской области начали проверку по факту гибели 39-летнего водителя комбайна.
19 сентября под загруженной техникой образовалась 10-метровая карстовая воронка. В нее провалился водитель комбайна, после чего погиб. У мужчины осталась жена и трое детей. Правоохранители занялись проверкой произошедшего.
Ремонт тротуара начали на бульваре Гагарина в Иркутске.
На бульваре Гагарина сняли часть асфальта. В мэрии города пояснили, что подрядчик начал ремонт пешеходной зоны. К концу октября планируют заменить 273 метра покрытия.
Двух пособников в мошенничестве задержали в Ангарске.
85-летняя пенсионерка отдала неизвестной девушке 200 тысяч рублей. Эти деньги должны были помочь ее дочери, которая стала виновницей смертельного ДТП. Оказалось, что все это была мошенническая схема.