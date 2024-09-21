Участников рейдерского захвата «Вайлдберриз» арестовали уголовно и административно

Около 15 часов к зданию НИИ начали съезжаться автомобили, из которых вышли около 30 граждан. По данным полиции, охранявшей медучреждение, визитеры, «жестикулируя руками, конфликтуя между собой и толкая друг друга», пытались пройти на территорию НИИ, тем самым «препятствуя работе» его приемного отделения. Пояснения прибывших нарядов, что проход закрыт, и просьбу разойтись они проигнорировали, а в дальнейшем уклонялись и от того, чтобы проследовать вместе с полицейскими в их автомобили. Для этого, как сказано в протоколах, фигуранты «упирались ногами в асфальт» и «цеплялись» за форменное обмундирование, в связи с чем к ним «была применена сила». При этом граждане не постояли за ответом, применив ее к полицейским. За все это еще 14 человек были определены Мещанским судом под административные, до 15 суток, аресты.