Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе

В апреле президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации. В частности, он снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25 и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев, включая реквизиты внутренних и заграничных паспортов. 17 июля на Украине мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали при выходе на улицу иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.