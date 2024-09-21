Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе

«Автор видео сообщает, что в этом территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) незаконно удерживают мужчин в автобусе, собираясь их вывозить без прохождения военно-врачебной комиссии», — написало издание.
Ранее, 22 августа, сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования в Одессе силой доставили страдающего слабоумием гражданина в военкомат и признали годным к службе.
В середине августа секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет. Помимо этого, он обратил внимание на то, что в настоящее время проводимая властями политика мобилизации ведет к тому, что в рядах армии количество новых военных преобладает над их качеством.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации. В частности, он снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25 и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев, включая реквизиты внутренних и заграничных паспортов. 17 июля на Украине мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали при выходе на улицу иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.