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Картаполов рассказал, по каким правилам пройдет осенний призыв-2024

Источник: Российская газета

Осенний призыв в этом году пройдет по старым правилам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — приводит его слова РИА Новости.

Депутат уточнил, что повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета.

В полную силу ресурс должен заработать к 1 января 2025 года, добавил Картаполов.

Напомним, в апреле прошлого года вышло постановление правительства РФ «О государственной информационной системе “Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет”.

А на этой неделе стало известно, что «Реестр повесток» заработал в тестовом режиме. Как сообщается на сайте, проверка ресурса проводится в Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл".