Снайперы сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении

Разведподразделение выявило на одном из участков скрытые огневые точки ВСУ. Разведчики оперативно передали координаты цели, на уничтожение которой было отправлено снайперское подразделение.
Работа снайперов считается наиболее приоритетным способом уничтожения живой силы украинской армии. Невзирая на большие риски, российские военные продолжают выполнять боевые задачи.
В этот раз снайперы точными выстрелами с расстояния 400 м не только уничтожили украинских боевиков, но сорвали ротацию ВСУ, которая должна была состояться в темное время суток.
«Работаем в двойке со старшим снайпером. Время суток была ночь. Получается, сидели в засаде, ждали ротацию. У них начала происходить ротация. На удалении 400 м отработали [цели]. Для снайпера это нормально, я считаю, потому что мы должны уметь работать и в городских условиях, и в лесополках. Для нас ничего сложного нет, но иногда встречаемся с трудностями», ― сказал снайпер с позывным Патриот.
Как правило, среднее время ожидания целей для снайперов составляет от восьми часов до нескольких суток, поэтому в таких условиях крайне важны концентрация внимания и выдержка.
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