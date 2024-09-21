Снайперы сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении

«Работаем в двойке со старшим снайпером. Время суток была ночь. Получается, сидели в засаде, ждали ротацию. У них начала происходить ротация. На удалении 400 м отработали [цели]. Для снайпера это нормально, я считаю, потому что мы должны уметь работать и в городских условиях, и в лесополках. Для нас ничего сложного нет, но иногда встречаемся с трудностями», ― сказал снайпер с позывным Патриот.