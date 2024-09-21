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Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры* о статусе иноагента

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Признанной иноагентом певице Земфире* отказали в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента.

Источник: © РИА Новости

«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны* для рассмотрения в судебном заседании», — сказала собеседница агентства.

Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников». Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег «от неких ирландской и немецкой кредитных организаций». Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О’Коннор.

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту в связи с ее иноагентским статусом, затем Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердили это решение.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.