Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры* о статусе иноагента

Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников». Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег «от неких ирландской и немецкой кредитных организаций». Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О’Коннор.