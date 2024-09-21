Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Подразделения ВСУ в 5.30 шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.