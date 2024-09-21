Расчет РСЗО «Град» нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Расчет реактивной артиллерии 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки российских войск нанес поражение бригаде ВСУ, расположенной в лесопосадке на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«Расчетом БПЛА был выявлен район сосредоточения одной из бригад ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. По указанным координатам был нанесен удар полным пакетом РСЗО “Град”, — сообщили в МО.
В силовом ведомстве добавили, что в результате удара противник понес значительные потери в живой силе и технике.