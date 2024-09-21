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Расчет РСЗО «Град» нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении

Минобороны: расчет РСЗО «Град» уничтожил бригаду ВСУ на Донецком направлении.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Расчет реактивной артиллерии 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки российских войск нанес поражение бригаде ВСУ, расположенной в лесопосадке на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.

«Расчетом БПЛА был выявлен район сосредоточения одной из бригад ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. По указанным координатам был нанесен удар полным пакетом РСЗО “Град”, — сообщили в МО.

В силовом ведомстве добавили, что в результате удара противник понес значительные потери в живой силе и технике.