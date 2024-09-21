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Михаил Гуляев: «Для усиления игры в атаке “Авангарду” нужно наносить больше бросков»

Защитник «Авангарда» Гуляев прокомментировал итоги встречи с «Автомобилистом».

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 20 сентября сыграл дома с «Автомобилистом» в чемпионате КХЛ и потерпел поражение 0:3. Итоги встречи прокомментировал защитник нашей команды Михаил Гуляев в комментарии специально для «КП Омск».

По словам игрока, соперник нашу команду особо не удивил, а самим хозяевам нужно еще работать над реализацией бросков по воротам.

— В этом матче ничего не получилось. Были моменты для гола, но все равно нужно еще работать над реализацией, в этом в основном рецепт победы.

— Соперник чем-то удивил?

— Я так не скажу. Ничего такого уж необычного в его исполнении не было.

— Не повлиял никакой негативный настрой от предыдущих поражений на выезде?

— Нет. По сути мы забыли те игры, вышли на эту с чистой головой, так сказать. Но нам это не помогло.

— С вашей точки зрения, что больше всего не получалось в атаке?

— Скорее мало бросков. Надо больше набрасывать, бросать, обострять. Тогда в атаке будет хорошо получаться.

— Смена вратаря на настрой полевых игроков как-то повлияла?

— Вряд ли. В принципе они оба сегодня отыграли неплохо. Сказались при пропущенных голах больше наши ошибки.

— Перед третьим периодом главный тренер еще вносил какие-то коррективы с настроем «только сейчас уже получится спасти игру, отступать некуда»?

— Конечно, он говорил о том, что нужно идти вперед, всем в атаку, у нас других вариантов особо не было. Надо было забивать.

— Еще стало интересно, в этом сезоне у «Авангарда» традиция вручать лучшему игроку конкретного матча символические часы, но при этом они без стрелок. Не знаете, почему без стрелок?

— Нет, я сам не знаю, и объяснений не слышал.

Далее «Авангард» 23 сентября сыграет в Петербурге со СКА.