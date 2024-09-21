Уроженец Ольхонского района героически погиб в зоне СВО

Леонид Нохоев, уроженец Ольхонского района, героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания в апреле 2024 года. О его смерти стало известно лишь недавно. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.