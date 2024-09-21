Олбани
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар возник в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Тихорецкий район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников, два дрона были подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 21 сентября сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на месте происшествия работают специальные службы. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате случившегося нет.

Вечером 20 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе отражают попытку массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников. Затем губернатор проинформировал, что силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников над Брянской областью, а ночью 21 сентября рассказал о еще 16 сбитых дронах.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

МЧС
пожары