Пожар возник в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

«Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, на месте происшествия работают специальные службы. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате случившегося нет.
Вечером 20 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе отражают попытку массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников. Затем губернатор проинформировал, что силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников над Брянской областью, а ночью 21 сентября рассказал о еще 16 сбитых дронах.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.