Пожар возник в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

«Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения», — написал он в своем Telegram-канале.