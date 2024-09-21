Жителям Кубани напомнили о запрете на съемку беспилотников и работы ПВО. Такие публикации могут вскрыть позиции ВС РФ, сообщили в региональном оперативном штабе.
Это, в свою очередь, приведет к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечет угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность.
При обнаружении БПЛА нужно сообщить об этом в 112, назвать его направление и ориентир. Снять видео можно только для того, чтобы передать правоохранителям или спецслужбам.
«Нельзя подходить к обломкам, пользоваться включенным гаджетами вблизи объектов. До прибытия правоохранительных органов и спецслужб не допускать к БПЛА третьих лиц», -призвали в оперативном штабе Краснодарского края.
Напомним, ВСУ в ночь на 21 сентября атаковали двумя беспилотниками Тихорецкий район Краснодарского края. Обломки одного из БПЛА упали на территории муниципалитета, из-за чего возник пожар. Жителей поселка, находящегося рядом с местом ЧП, временно эвакуируют.