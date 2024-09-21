Скончался мальчик из Красноярского края, к которому не приехала скорая

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку по факту ненадлежащего медицинского обслуживания 10-летнего ребенка в городе Артемовск.
По имеющимся данным, 7 сентября мальчик получил серьезные травмы после падения с велосипеда. Вызванная скорая помощь не отреагировала на звонок его родителей, а медики смогли осмотреть ребенка лишь на следующий день. В критическом состоянии он оказался в Краевой детской больнице, но, к сожалению, спасти его не удалось.
Следственные действия по ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) продолжаются: изымается медицинская документация, проводятся допросы врачей и близких к пострадавшему. Установление всех обстоятельств произошедшего имеет первостепенное значение, и будут предприняты шаги к анализу работы медицинской службы в этом районе.
Эта трагедия акцентирует внимание на необходимости обеспечения своевременной и качественной медицинской помощи детям. Общество ожидает ответов и действий, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и гарантировать защиту здоровья своих детей.