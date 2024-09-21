Скончался мальчик из Красноярского края, к которому не приехала скорая

По имеющимся данным, 7 сентября мальчик получил серьезные травмы после падения с велосипеда. Вызванная скорая помощь не отреагировала на звонок его родителей, а медики смогли осмотреть ребенка лишь на следующий день. В критическом состоянии он оказался в Краевой детской больнице, но, к сожалению, спасти его не удалось.