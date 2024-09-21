Власти объявили эвакуацию жителей поселка в Тихорецком районе после атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, не уточняя название населенного пункта. По его данным, в результате падения обломков одного из двух дронов, которые были подавлены силами ПВО И РЭБ, возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация».