Власти объявили эвакуацию жителей поселка в Тихорецком районе после атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, не уточняя название населенного пункта. По его данным, в результате падения обломков одного из двух дронов, которые были подавлены силами ПВО И РЭБ, возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация».
«Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты», — отметил губернатор.
Пункт временно размещения развернут в Тихорецке. Точное количество эвакуируемых не уточняется. На месте происшествия работают пожарные расчеты и спецслужбы. Предварительно, пострадавших среди населения нет.