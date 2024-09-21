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Власти объявили эвакуацию жителей поселка в Тихорецком районе после атаки БПЛА

Жителей поселка в Тихорецком районе, который подвергся ночной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), эвакуируют.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, не уточняя название населенного пункта. По его данным, в результате падения обломков одного из двух дронов, которые были подавлены силами ПВО И РЭБ, возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация».

«Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты», — отметил губернатор.

Пункт временно размещения развернут в Тихорецке. Точное количество эвакуируемых не уточняется. На месте происшествия работают пожарные расчеты и спецслужбы. Предварительно, пострадавших среди населения нет.