Жительница Кормиловского района Омской области взяла кредит для мошенников

Женщину развели по, казалось бы, уже всем известной схеме. Мошенник позвонили ей в мессенджер, представился сотрудником банка и сказал, что на ее имя злоумышленники оформили кредит. Теперь ей надо тоже оформить заем и вместе со своими накоплениями перевести на «безопасный счет».