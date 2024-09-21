Жительница Кормиловского района Омской области взяла кредит для мошенников

В прокуратуре Омской области сообщили об очередном случае дистанционного мошенничества. Жертвой аферистов стала 37-летняя женщина Кормиловского района.
Женщину развели по, казалось бы, уже всем известной схеме. Мошенник позвонили ей в мессенджер, представился сотрудником банка и сказал, что на ее имя злоумышленники оформили кредит. Теперь ей надо тоже оформить заем и вместе со своими накоплениями перевести на «безопасный счет».
Селянка так и сделала и подарила мошенникам 330 тысяч рублей. Ведется расследование. В целом с начала года зарегистрировано уже 4252 хищения с использованием IT-технологий. Ущерб превысил 1 млрд рублей.