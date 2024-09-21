Перебежчика в КНДР Трэвиса Кинга освободили после вынесения приговора

Трэвис Кинг в июле прошлого года совершил побег в КНДР, перейдя через демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. Он служил на одной из американских военных баз в Южной Корее, где на него было наложено несколько дисциплинарных взысканий. Военнослужащего должны были отправить в США для дальнейшего разбирательства.