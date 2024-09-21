Самолет из Ташкента в Красноярск вернулся в аэропорт из-за неисправности

ТАШКЕНТ, 21 сен — РИА Новости. Рейс Uzbekistan Airways, вылетевший в субботу утром из Ташкента в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана.
«Самолет Uzbekistan Airways рейса HY9683 Ташкент-Красноярск, вылетевший в 7.16 (5.16 мск), вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял такое решение из-за обнаруженной технической неисправности», — сказал собеседник агентства.
По его данным, после выработки необходимого объема топлива посадка лайнера прошла благополучно в 8.30 (6.30), в ближайшее время будут проведены работы по техосмотру самолёта.