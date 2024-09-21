Силы ПВО уничтожили за ночь 101 БПЛА над регионами России

«53 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 — над территорией Краснодарского края, 5 — над территорией Калужской области, по 3 БПЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БПЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, 16 БПЛА над акваторией Азовского моря», — перечислили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника уничтожили над регионом. Позже он добавил, что в регионе отражают попытку массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников. Затем губернатор проинформировал, что силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников над Брянской областью. Еще 16 украинских дронов ликвидировали под утро.
До этого, 20 сентября, губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом средства ПВО сбили ракету.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.