Силы ПВО уничтожили за ночь 101 БПЛА над регионами России

В этот же день глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника уничтожили над регионом. Позже он добавил, что в регионе отражают попытку массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников. Затем губернатор проинформировал, что силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников над Брянской областью. Еще 16 украинских дронов ликвидировали под утро.