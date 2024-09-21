В городе Башкирии обрушилась стена двухэтажного дома

На улице Свердлова в Стерлитамаке обрушилась часть облицовочного кирпича двухэтажного многоквартирного жилого дома. Месяц назад — в августе — здание признали аварийным и сейчас здесь живут 16 человек, сообщили в МЧС Башкирии.