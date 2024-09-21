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В городе Башкирии обрушилась стена двухэтажного дома

Месяц назад его признали аварийным.

Источник: МЧС Башкирии

На улице Свердлова в Стерлитамаке обрушилась часть облицовочного кирпича двухэтажного многоквартирного жилого дома. Месяц назад — в августе — здание признали аварийным и сейчас здесь живут 16 человек, сообщили в МЧС Башкирии.

В результате происшествия никто не пострадал, системы жизнеобеспечения не нарушены. На месте находятся спасатели Управления гражданской защиты города, которые проводят обследование дома.

«Жители дома с просьбой о размещении в пункте временного размещения не обращались. Ситуация находится на контроле МЧС», — прокомментировали в ведомстве.

Мэрия города решила расселить жильцов дома на период проведения экспертизы состояния дома. Четырех человек разместят в ПВР на базе общежития УУНиТ, 12 жильцов, в том числе один ребенок, будут жить у родственников.