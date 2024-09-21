Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников

В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа.
«53 дрона перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 — над Краснодарским краем, 5 — над Калужской, по три беспилотника над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БПЛА над Смоленской и Курской областями и Республики Крым, 16 — над акваторией Азовского моря», — перечислили в военном ведомстве.
Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.