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Над Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на субботу над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа.

«53 дрона перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 — над Краснодарским краем, 5 — над Калужской, по три беспилотника над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БПЛА над Смоленской и Курской областями и Республики Крым, 16 — над акваторией Азовского моря», — перечислили в военном ведомстве.

Утром в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе Кубани вспыхнул сильный пожар, после которого началась детонация взрывоопасных предметов. Было принято решение эвакуировать жителей близлежащих поселков в целях безопасности.