Перед родителями кадетов в Приангарье извинились за взрыв гранаты в казарме

ИРКУТСК, 21 сен — РИА Новости. Родителям кадетов в кадетском корпусе города Усолье-Сибирское в Иркутской области, где преподаватель использовал в казарме для учащихся страйкбольную гранату, принесли извинения за пережитое волнение, с кадетами проводят работу специалисты министерства образования, психологи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Следственный комитет в Иркутской области завёл уголовное дело по статье о превышении полномочий после инцидента в кадетском корпусе города Усолье-Сибирское. Вечером 13 сентября преподаватель учебного заведения в казарме использовал страйкбольную гранату. Учащихся одиннадцатого класса, находившихся в тот момент в помещении, вывели через запасной выход в другую казарму. Никто не пострадал. С 14 сентября на протяжении всей недели с кадетами, воспитателями и родителями работали специалисты министерства образования, психологи, сотрудники правоохранительных органов. С родителями кадетов встретилась заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова.
«Министерство образования и руководство корпуса принесли извинения родителям за тревогу и волнение, которое они пережили. Минобразования региона тщательно отработает не только по выявлению виновных в случившемся, но и по системным изменениям в воспитательной работе кадетского корпуса», — говорится в сообщении.
Глава регионального минобразования Максим Парфёнов поручил подключить к работе с детьми и родителями специалистов регионального Центра профилактики, реабилитации и коррекции.