Перед родителями кадетов в Приангарье извинились за взрыв гранаты в казарме

Следственный комитет в Иркутской области завёл уголовное дело по статье о превышении полномочий после инцидента в кадетском корпусе города Усолье-Сибирское. Вечером 13 сентября преподаватель учебного заведения в казарме использовал страйкбольную гранату. Учащихся одиннадцатого класса, находившихся в тот момент в помещении, вывели через запасной выход в другую казарму. Никто не пострадал. С 14 сентября на протяжении всей недели с кадетами, воспитателями и родителями работали специалисты министерства образования, психологи, сотрудники правоохранительных органов. С родителями кадетов встретилась заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова.