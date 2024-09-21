Минобороны РФ: 18 беспилотников уничтожены над территорией Краснодарского края

18 беспилотников уничтожены над территорией Краснодарского края в ночь на 21 сентября. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Всего дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 дрон самолетного типа, запущенный ВСУ. Из них 53 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 — над территорией Кубани, пять — над территорией Калужской области.
По три дрона запустили в сторону Тверской и Белгородской областей, по одному — Смоленской, Курской областей и Крыма. 16 БПЛА перехвачены над Азовским морем.
Напомним, два беспилотника были запущены в сторону Тихорецкого района. Обломки одного из них упали на территории муниципалитета. Произошел пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы.
Жителей ближайшего поселка эвакуировали.