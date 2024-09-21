Минобороны РФ: 18 беспилотников уничтожены над территорией Краснодарского края

Всего дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 дрон самолетного типа, запущенный ВСУ. Из них 53 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 — над территорией Кубани, пять — над территорией Калужской области.