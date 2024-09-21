Водитель троллейбуса врезалась в машину «Мазда» в Братске

— Известно, что в троллейбусе находилось шесть пассажиров. В ДТП никто не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия, — рассказали в пресс-службе ведомства.