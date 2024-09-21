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Водитель троллейбуса врезалась в машину «Мазда» в Братске

В аварии никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районе Братска 21 сентября в 10:20 утра произошла авария. Случилось это на перекрестке улиц Рябикова и Гагарина. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, 34-летняя женщина, находясь за рулем троллейбуса, выбрала неправильную скорость движения. В итоге врезалась в машину «Мазда», которая стояла на светофоре.

— Известно, что в троллейбусе находилось шесть пассажиров. В ДТП никто не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, делом занялась прокуратура Иркутской области. Они контролируют проверку, по итогам которой примут меры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что уроженец Ольхонского района погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Он посмертно награжден орденом Мужества.